Truy xét những nhóm cướp giật manh động

Lang thang "rình mồi"

Dù đã gần hai tháng trôi qua, song mỗi khi nhắc lại, chị Nguyễn Thị Thanh (họ tên bị hại đã được thay đổi) vẫn còn chưa hết hoảng sợ bởi hành vi manh động của đối tượng cướp tài sản. Chập tối 5/6, chị Thanh điều khiển chiếc xe đạp đến gần khu vực ngã ba phố Nguyễn Sơn giao với phố Ngọc Lâm để ngồi bán bóng bay. Trong lúc chờ khách mua, chị Thanh có lấy chiếc điện thoại ra để xem tin tức cho đỡ buồn. Lúc này, một thanh niên điều khiển xe máy đi trên đường tiến lại phía chị Thanh và bất ngờ cướp giật chiếc điện thoại của chị Thanh rồi bỏ chạy.

Bị cướp giật bất ngờ, chị Thanh chỉ kịp kêu "cướp, cướp" và bất lực nhìn đối tượng bỏ chạy về đường Nguyễn Văn Cừ. May mắn, nhiều người dân quanh đó nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Thanh đã lao ra đuổi theo đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng cướp giật rút ngay dao ra vung lên chém loạn xạ, đe dọa khiến không ai dám tới gần và nhân cơ hội đó phóng xe bỏ trốn.

Chưa đầy một ngày sau khi gây án, đối tượng đã bị Công an phường Ngọc Lâm và Đội Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an quận Long Biên truy xét, bắt giữ. Danh tính đối tượng được làm rõ là Đặng Khuê Văn (SN 1984, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội). Tại Cơ quan Công an, Văn khai nhận đi cướp giật lấy tiền chơi game, đưa bạn gái lên bar để ăn chơi.