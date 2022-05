Truy tố ‘trùm’ ma túy và bác sỹ vụ ‘bay lắc’ trong Bệnh viện Tâm thần

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 10 bị can vụ “bay lắc” trong Bệnh viện Tâm thần TW 1.



Các bị can Nguyễn Xuân Quý, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Công Thường, Lê Hoàng Hải, Bùi Chí Hải bị truy tố về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý, Mua bán trái phép chất ma tuý và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.



Nhóm cán bộ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 bị truy tố gồm bị can Đỗ Thị Lưu (Trưởng khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;



Nguyễn Minh Huệ và Bùi Thi Hạt (điều dưỡng viên và hộ lý khoa Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy;



Nguyễn Anh Vũ (kỹ thuật viên Khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền) bị truy tố về tội Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý.

Bệnh viện Tâm thần trung ương I Theo cáo trạng, Quý là đối tượng bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh theo quyết định của VKSND huyện Thanh Trì.



Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện tâm thần trung ương 1, để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy, Qúy đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngay tại bệnh viện.



Khi khoa phục hồi chức năng và y học cổ truyền được chuyển về tòa nhà mới, Qúy đã tự ý cải tạo buồng bệnh thành 3 buồng nhỏ, trong đó có 1 buồng phía bên trong được bố trí hệ thống âm thanh, ánh sáng, đèn nháy, đèn chiếu lazer, phục vụ cho việc giao dịch mua bán ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.



Qúy mua ma túy của một người đàn ông ở Nghệ An rồi giấu trên nắp trần phòng điều trị để bán cho khách mua và sử dụng cá nhân.



Anh ta đưa bạn bè bên ngoài vào bệnh viện tổ chức “tiệc ma túy” nhiều lần ngay tại buồng bệnh, trong đó có một số cán bộ nhân viên của khoa cũng được Qúy cho sử dụng ma túy.



Tại đây, Qúy thuê người ở cùng buồng bệnh phục vụ nhu cầu cá nhân và bán lẻ ma túy cho anh ta. VKS xác định, Quý cùng đồng bọn đã tổ chức 3 “bữa tiệc” ma túy tại bệnh viện.



Qúy khai, khi cải tạo xong buồng bệnh, Trưởng khoa Đỗ Thị Lưu và điều dưỡng trưởng Tạ Thị Thêm có biết và nhắc nhở, yêu cầu Qúy tháo dỡ, nhưng anh ta không chấp hành.



Hàng tháng anh ta có nộp cho bác sĩ Lưu từ 6-10 triệu đồng tiền buồng bệnh để được tự do đưa người lạ và bạn bè vào buồng bệnh “bay lắc” mà không bị nhắc nhở.



Ngoài ra Quý khai, do Trưởng khoa Lưu còn đe dọa sẽ nhận xét vào bệnh án sức khỏe tốt để anh ta phải đi trả án, không được điều trị tại khoa.



Quá trình điều tra, bà Lưu không thừa nhận thu tiền hoặc chỉ đạo thu tiền của người nhà bệnh nhân. Quý 4 lần chúc mừng khoa với tổng số tiền là 8,5 triệu đồng.



Về việc Quý tự cải tạo buồng bệnh, bà Lưu khai có được nghe phản ánh từ nhân viên của Khoa nên có nhắc nhở, yêu cầu tháo dỡ nhưng Qúy không thực hiện.



Dù bà Lưu không thừa nhận tội, nhưng VKS cho rằng, vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác, bị can đã không quyết liệt yêu cầu tháo dỡ, không báo cáo Ban giám đốc bệnh viện, dẫn đến việc Qúy tự ý đưa người lạ vào khoa, sử dụng buồng bệnh để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện, gây mất lòng tin của nhân dân đối với ngành y nói chung và đội ngũ nhân viên cán bộ y tế nói riêng.