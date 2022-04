Truy tố 'trùm' buôn lậu 136 triệu lít xăng dầu

Ngày 31/3, tin từ VKSND Tối cao cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố ra trước TAND tỉnh Bình Thuận đối với Luyện Xuân Tràng, “ông trùm” đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu, tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng từ Singapore về Việt Nam.



Đã xử 12 bị cáo



Liên quan vụ án này, tháng 9/2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với 12 bị cáo. Trong đó, Nguyễn Đức Mạnh (chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú) lúc đầu được xem là người chỉ đạo, điều hành của công ty và trực tiếp ký toàn bộ thủ tục, chứng từ liên quan đến nhập khẩu xăng dầu. Còn Đàm Văn Dương (nguyên giám đốc Công ty CP Giám định World Control) tạo điều kiện, giúp sức cho Mạnh buôn lậu trót lọt 10 chuyến, tổng giá trị hơn 1.500 tỉ đồng.



Đặc biệt, nhiều cán bộ thuộc Chi cục Hải quan tỉnh Bình Thuận đã nhận hối lộ, bảo kê, tiếp tay cho đường dây buôn lậu. Trong đó, bị cáo Đinh Hữu Thùy bị xét xử về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo buôn lậu xăng dầu tại phiên tòa sơ thẩm năm 2018. Ảnh: PĐ



Tràng được xem là nhân vật bí ẩn nhất trong vụ án này. Tràng không có bất cứ chức vụ nào tại Công ty Dương Đông Hòa Phú nhưng theo lời khai của Mạnh, Tràng là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu.



Khi tòa xét hỏi, gần như toàn bộ bị cáo trong nhóm buôn lậu của Công ty Dương Đông Hòa Phú đều không biết thông tin gì về Tràng, bị can này chỉ liên lạc với Mạnh và Nguyễn Thanh Sơn (phó tổng giám đốc công ty).



Mạnh cũng cho biết quá trình tổ chức các chuyến hàng xăng dầu lậu, chỉ có Mạnh, Sơn và Tràng được biết. Trong đó, Tràng là người phân công nhiệm vụ, còn các bị cáo điều hành. Tràng cũng là người đi quan hệ với các đối tác, khách hàng. Sau khi trót lọt một số chuyến hàng lậu, bị cáo mang tiền đến giao cho Tràng tại Hà Nội.



Tuy nhiên, sau khi đường dây buôn lậu xăng dầu này bị phanh phui, Tràng đã bỏ trốn, đến ngày 14-9-2019 thì ra đầu thú.



Nhập lậu xăng dầu trị giá hơn 2.034 tỉ đồng



Cơ quan điều tra xác định đầu tháng 9-2015, Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty CP Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỉ đồng. Tràng bàn bạc, thống nhất với Mạnh cùng mua 80% cổ phần, trong đó Mạnh có 30% và làm tổng giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty.



Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng, Mạnh được bầu làm chủ tịch HĐQT, giữ chức danh tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Tràng giao cho Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước.



Việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về do Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng. Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu.



Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành hai vận đơn, trong đó một vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu.



Từ ngày 14-10-2015 đến 29-1-2016, Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Mạnh điều hành việc nhập lậu 12 chuyến xăng dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỉ đồng.



Cùng bị truy tố lần này với Tràng còn có tám bị can là các “đại gia”, giám đốc các công ty xăng dầu gồm: Trịnh Đình Thành, nhân viên phòng kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang, giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn, giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư, giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát, phó giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài (Kiên Giang); Hà Thị Kim Nga, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (TPHCM); Trần Duy Phong, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu 222 (Đồng Nai) và Trần Văn Sơn, giám đốc Công ty CP Sản xuất dầu Sài Gòn (Lâm Đồng). Những người này bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.



Riêng Trần Thị Loan Phương, chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (TP.HCM), bị khởi tố về tội danh trên nhưng đã bỏ trốn, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.