Truy tố nhóm người bao gồm cả cán bộ công an tham gia vụ dàn cảnh cướp hơn 35 tỷ đồng của doanh nhân trên cao tốc

Ngày 23/11, Viện KSND tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố với Hồ Ngọc Tài (SN 1989), Trần Ngọc Hoàng (SN 1983) cùng 14 bị can khác trong đó có 1 số bị can nguyên là cán bộ Công an TP.HCM về tội "Cướp tài sản".

Theo cáo trạng, quá trình đầu tư kinh doanh tiền điện tử thì Tài và Hoàng có quen biết với Lê Đức Nguyên (SN 1988, trú TP Thủ Đức (quận 2 cũ)). Tài khai báo, năm 2018 nghe lời anh Nguyên tư vấn nên Tài đã bán khoảng 1000 Bitcoin (100 tỷ đồng) để mua các loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và bị thua lỗ hết. Tài cho rằng anh Nguyên lừa mình nên rủ Hoàng cùng tìm, bắt anh này lấy lại số tiền điện tử bị mất. Tài thuê nhiều người tìm nơi ở của anh Nguyên và mua súng bắn đạn bi, 1 số hung khí.