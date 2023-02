Truy tố nguyên tổng giám đốc Công ty Sông Đà Nha Trang

Bị can Uy trực tiếp gặp thống nhất việc mua bán với khách hàng, còn Đào Trung Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư và thu tiền của các khách hàng. Bằng thủ đoạn gian dối tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh và bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án Cồn Tân Lập, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Nguyễn Chỉ Uy đã ký hợp đồng góp vốn với các khách hàng, có lô đất ký hợp đồng với 2 người. Đào Trung Dũng lập các chứng từ thu tiền, tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng của 5 khách hàng.

Dự án Cồn Tân Lập vẫn là bãi đất trống sau 12 năm cấp phép. (Ảnh: Xuân Hoát)

Bị can Nguyễn Chí Uy bị bắt tạm giam từ ngày 24/12/2019, còn Đào Trung Dũng bị bắt tạm giam từ ngày 24/7/2020. Đáng chú ý, đây là bản cáo trạng lần thứ 3 do chính Viện KSND tỉnh Khánh Hòa ban hành, 2 lần trước đó cáo trạng được ban hành lần 1 vào ngày 4/6/2021 và lần 2 vào ngày 11/5/2022. Phiên tòa xét xử vụ án này cũng đã 4 lần bị tạm hoãn vì các lý do khác nhau.

Về trách nhiệm dân sự, Công ty CP Sông Đà Nha Trang đã thực hiện khắc phục hậu quả gần 13,3 tỷ đồng. Đào Trung Dũng đã nộp khắc phục 20 triệu đồng, trong đó trả lại gần 9,2 tỷ đồng cho Nguyễn Thị Y Liên vào ngày 12/2/2020 và nộp 4,12 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2011, UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận cho Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khu dân cư Cồn Tân Lập. Dự án có quy mô khoảng 7,9 ha, ngay cửa sông Cái, phường Xương Huân, TP Nha Trang. Theo thiết kế phê duyệt, dự án sẽ xây 5 khu chung cư cao từ 9-21 tầng, gồm 713 căn hộ và 4 khu nhà biệt thự song lập, mỗi khu có từ 7 đến 11 căn hộ. Ngoài ra, dự án còn có khu công trình dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn cao tối đa 40-45 tầng. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 2.718 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng quý IV/2013. Tuy nhiên, sau 12 năm, dự án khu dân cư Cồn Tân Lập vẫn là bãi đất trống.

(Nguồn: Zing News)