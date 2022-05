Truy tố người mẹ canh giữ cho “chồng hờ” hiếp dâm con gái

Sau đó, Q. đến gặp công an viên phụ trách ấp Xóm Dừa, xã Quách Phẩm, kể lại sự việc mình bị Rớt xâm hại tình dục nhiều lần và trong thời gian dài. Sau đó, vị công an viên này đưa cháu Q. đến Công an xã Quách Phẩm tố giác hành vi của Rớt và bà Ly.

Đến ngày 6/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đoàn Văn Rớt và Trần Trúc Ly để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Ngọc Chúc