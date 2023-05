Truy tố nghi phạm giết người do ghen tuông

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền vụ án, bị can đối với Đinh Duy Quyến về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hà chuyển giao.