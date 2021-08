Truy tố đại gia làm giả giấy tờ cho xế sang để sử dụng

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, đầu tháng 2/2017, Đức Anh mua của một người đàn ông trên mạng xã hội Facebook 1 xe ô tô nhãn hiệu Maserati từ nước ngoài về Việt Nam để sử dụng, với giá 122.000 USD (tương đương 2,8 tỷ đồng).

Bị can đã nhận 1 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển kiểm soát: 80-166 CV - 15 do Cục CSGT, Bộ Công an cấp ngày 7/3/2017, 1 Giấy đăng kiểm xe ô tô có hiệu lực đến hết ngày 6/9/2018 và các giấy tờ liên quan đến việc nhập khẩu xe ô tô Maserati.

Đến ngày 6/9/2018, hết hạn đăng kiểm xe ô tô, trong khi đang chờ làm thủ tục gia hạn, Đức Anh tiếp tục thuê người làm tem đăng kiểm và tem nộp phí sử dụng đường bộ cấp cho xe ô tô biển kiểm soát 30E - 838.38.