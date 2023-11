Truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty DCB lừa đảo, chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, ông Chung đã sử dụng tư cách giám đốc, đại diện Công ty DCB ký hợp đồng với 45 khách hàng và thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng.

Các thửa đất trong vụ án đã chuyển nhượng qua nhiều người khác, do đó ông Chung không thể có đất để giao cho khách hàng như đã thỏa thuận, đồng thời bị can này cũng không trả lại tiền cho khách hàng.

VKSND TP.HCM cho rằng, hành vi của bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản của người khác, xâm phạm đến hoạt động quản lý đất đai Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cần phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.