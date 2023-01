Truy tố cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn

Trong năm 2016-2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu riêng các gói thầu chuyên mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch, tổng trị giá hơn 595 tỷ đồng.

Can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu

Do có mối quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Đức Đảng (Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Nga), Phan Tuấn Đạt (Chủ tịch HĐQT Công ty Kim Hòa Phát) đến đặt vấn đề và được ông Tuấn đồng ý cho 2 công ty được bán các mặt hàng vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch vào bệnh viện với đơn giá theo thỏa thuận giữa ông Tuấn với ông Đảng, Đạt.

Công ty Hoàng Nga đã tham gia và trúng 5 gói thầu, Công ty Kim Hòa Phát trúng 4 gói thầu.

Để hợp thức hồ sơ thầu mua vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch của Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát, ông Tuấn cùng các bị can khác lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Theo cáo buộc, các bị can là cựu cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã thông đồng với các bị can khác ban hành Chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của Bệnh viện Tim Hà Nội tại kế hoạch mua sắm năm 2016 đã được ông Nguyễn Quang Tuấn phê duyệt, đảm bảo cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát trúng thầu, bán vật tư y tế trái quy định.

Việc này gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội số tiền hơn 22,8 tỷ đồng đối với gói thầu số 5 năm 2016.

Đến năm 2017, ông Tuấn và đồng phạm tiếp tục hợp thức thủ tục chỉ định thầu đối với 4 gói chỉ định thầu rút gọn, sử dụng đơn giá vật tư của gói thầu năm 2016 để thanh toán hàng ký gửi, hàng đã sử dụng trước cho Công ty Hoàng Nga, Công ty Kim Hòa Phát và một số công ty gửi hàng trước, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ bảo hiểm xã hội hơn 30 tỷ đồng.

Theo VKSND Tối cao, hành vi phạm tội của ông Tuấn và đồng phạm đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận gây thiệt hại 53,6 tỷ đồng.