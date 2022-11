Truy tố Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can

Theo đó, VKSND truy tố các bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC; Trần Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Ngày 24/11, theo nguồn tin, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 35 bị can trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Truy tố các bị can Trần Đình Thành, cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai; Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, về tội "Nhận hối lộ"; bị can Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ"; bị can Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

30 bị can còn lại bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".