Truy tố bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Nhằm tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, Nguyễn Phương Hằng mời Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia vào buổi livestream của mình. Khi Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Bị can Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội

Các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.

Cụ thể, các bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân giúp sức cho bà Hằng tổ chức liên tục nhiều buổi livestream và đăng tải bài viết trên trang fanpage "Hoàng Nhi" và "Ha Lee" để xúc phạm các cá nhân Lê Thị Giàu và Trương Thị Việt Hà.

Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân khai nhận sử dụng các điện thoại di động của cá nhân để soạn thảo, đăng tải bài viết, chia sẻ các buổi livestream có nội dung xúc phạm cá nhân, chuẩn bị sân khấu livestream, đăng tải nội dung để bà Hằng trực tiếp livestream phát ngôn xúc phạm cá nhân…