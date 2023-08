Truy tố 5 cựu CSGT An Giang can thiệp phần mềm cấp biển số xe

Ngày 25/8, theo nguồn tin của VietNamNet, Viện KSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển sang tòa cùng cấp đề nghị xét xử Nguyễn Bá Quận - cựu Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC08), Công an tỉnh An Giang về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng bị truy tố tội danh trên còn có: Nguyễn Hữu Ân (cựu Phó đội trưởng Đội đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ), Bùi Quốc Khánh (cựu Đội Trưởng đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ); Võ Chí Linh và Nguyễn Hoàng Em (cựu cán bộ phòng PC08).

Công an đọc lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Bá Quận trước đó. (Ảnh: CACC)

Theo cáo trạng, Bộ Công an và các đơn vị liên quan đã triển khai phần mềm đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ trên phạm vi toàn quốc. Để cấp biển số xe bằng hình thức bấm số ngẫu nhiên, có trang bị màn hình điện tử hiển thị kết quả bấm biển số.