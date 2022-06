Truy tố 4 kẻ trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN)

Xác định các đối tượng này chính là đầu mối trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, Ban Chuyên án đã tập trung lực lượng, tiến hành trinh sát, xác minh về nhân thân, lai lịch các đối tượng này. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cùng sự phối hợp của các lực lượng chức năng, đối tượng cầm đầu trong đường dây này đã được các trinh sát xác định là Sùng A Say (sinh năm 1992, ở bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên). Chuyên án trinh sát mang bí số 812S được Công an Điện Biên xác lập để đấu tranh, bóc gỡ đường dây ma túy xuyên quốc gia này.



Đầu tháng 6, qua nguồn tin trinh sát và lần theo những dấu vết nóng của Sùng A Say, lực lượng trinh sát đã xác định thông tin Say đang chuẩn bị thực hiện một giao dịch khủng. Say đã móc nối với các đối tượng tại Lào để mua hơn 100 bánh tổng hợp các loại ma túy và Sùng A Say sẽ là người trực tiếp vận chuyển số ma túy này từ Lào về Việt Nam sau đó mang về huyện Điện Biên Đông để tiêu thụ. Lực lượng chức năng tiếp tục xác định thêm thông tin Say sẽ đi cùng đối tượng Vừ A Nu (sinh năm 1998, ở cùng xã) trực tiếp vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.