Truy tố 2 kẻ giết nữ sinh Học viện Ngân hàng

VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Xuân Trung (36 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (38 tuổi, cùng ở huyện Thường Tín, Hà Nội) do liên quan đến vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng xảy ra một năm trước.

Hai bị can trên bị truy tố về các tội Giết người, Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Khung hình phạt tổng hợp cao nhất là tử hình.



Liên quan vụ án này, Nguyễn Văn Đức (24 tuổi) bị truy tố tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.