Truy tìm thủ phạm vụ trộm, Công an bắt giữ lượng lớn ma tuý

Trước đó, sáng 23-9, nhận được tin báo của gia đình anh H.V.T (trú phường Hòa Chung, TP Cao Bằng) về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm 1 xe mô tô, 1 chiếc laptop, một đồng hồ đeo tay và 1 chiếc Ipad. Công an TP Cao Bằng đã nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường xác minh, lần theo dấu vết của đối tượng.

Kiểm tra tại phòng nghỉ số 7, công an bắt quả tang N.Đ.T (SN 1991, ngụ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) đang tàng trữ trái phép 3 bánh (tổng trọng lượng gần 1kg). Tiếp tục kiểm tra phòng nghỉ số 1, Công an phát hiện đối tượng L.V.H. (SN 1998, ngụ xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) đang tàng trữ trái phép hơn 2,5g tổng hợp.

3 bánh heroin thu giữ tại phòng nghỉ của các đối tượng.

Tiếp tục điều tra, đến 16h30 cùng ngày, Công an TP Cao Bằng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Trung Hiếu (SN 1998, trú tại phường Hòa Chung, TP Cao Bằng) – thủ phạm của vụ kể trên, khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn.