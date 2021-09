Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa phát đi thông báo truy tìm một người vừa bỏ trốn khỏi khu cách ly.



Thanh niên mà các cơ quan chức năng đang truy tìm là Phạm Văn Tính, sinh ngày 10/11/1990, ngụ tại xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. CMND số: 385431694 cấp ngày 20/02/2017 do Công an tỉnh Bạc Liêu cấp.

Thông tin về người trốn khỏi khu cách ly

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/9, người này nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam qua đường cửa khẩu Mộc Bài. Trong ngày, chính quyền địa phương phát hiện, đưa Tính đi cách ly tâp trung theo quy định tại trường THCS Tân Hưng ở ấp Tân Tây, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu.



Qua hôm sau, Tính đau bụng, được chuyển đến bệnh viện Xuyên Á và phải mổ viêm ruột thừa. Tuy nhiên, sau đó Tính bỏ trốn khỏi khu cách ly Bệnh viện Xuyên Á.



Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tân Châu đề nghị người dân khi phát hiện Phạm Văn Tính, hãy báo ngay cho Công an huyện Tân Châu qua số điện thoại 02763.730.244 hoặc chính quyền địa phương, cơ quan công an gần nhất.



Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, trong ngày 19/9, tính đến 18h chiều, toàn tỉnh có 31 ca dương tính với Covid-19, giảm 15 ca so với ngày 18/9.