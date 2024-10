Truy tìm ô tô tông vợ chồng đi xe máy, chống đối công an ở TPHCM

Ngày 28/10, Công an quận Gò Vấp, TPHCM, đang phối hợp cùng Công an phường 7 truy xét một người đàn ông có hành vi chống đối, lái ô tô bỏ chạy sau va chạm. Theo đó, khoảng 0h30 ngày 27/10, anh Đ.C.B. (31 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) lái xe máy chở vợ ngồi sau, chạy trên đường Phan Văn Trị hướng từ đường Nguyễn Oanh ra Phạm Văn Đồng. Khi đến địa bàn phường 7 (quận Gò Vấp), phương tiện xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ chạy cùng chiều khiến 2 vợ chồng anh B. ngã nhào xuống đường. Tài xế ngồi trên xe không chịu xuống xe làm việc (Ảnh: Người dân cung cấp). Đáng nói, chiếc ô tô không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, anh B. nhanh chóng dìu vợ vào lề đường ngồi rồi đuổi theo ô tô. "Tôi đuổi theo khoảng 700m thì thấy ô tô đã dừng lại, tài xế xuống xe kiểm tra vết trầy ở trước của xe mình. Tôi nói anh ta đã va chạm xe tôi nhưng anh ta nói không có, nên tôi gọi điện báo tin cho Công an phường 7 đến làm việc", anh B. kể. Nhận thông tin, cán bộ Công an phường 7 có mặt làm việc nhưng nam tài xế không hợp tác, người này có dấu hiệu say xỉn. Khi người đàn ông này đang ngồi trên ô tô, Đại úy Công an phường 7 đứng ngay cửa ghế lái, yêu cầu tài xế xuống xe hoặc đưa chìa khóa xe cho mình thì tài xế bất ngờ đạp ga phóng đi khiến cánh cửa đóng lại, va trúng mặt của vị cán bộ công an. Chiếc ô tô sau đó chạy mất hút về hướng đường Phạm Văn Đồng. Trao đổi với Dân trí, anh B. cho biết, sau vụ việc, anh quay lại vị trí va chạm chở vợ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, rất may người vợ chỉ bị trầy xước ngoài da. Sau đó, anh lên Công an phường 7 làm việc xong rồi về. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, truy xét.