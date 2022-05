Truy tìm nhóm người đi ô tô đánh tài xế Grab gục giữa đường phố Đà Nẵng

Đêm 5/5, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đang truy tìm nhóm người đánh tài xế ô tô trên giao lộ Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng.

“Công an đang làm việc với các nhân chứng, đồng thời tổ chức truy bắt những người trực tiếp tham gia vào vụ việc. Ngay khi có thông tin, cơ quan công an sẽ cung cấp đến báo chí”, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà cho biết.