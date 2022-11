Truy tìm người thân bé sơ sinh bị bỏ rơi giữa rừng dẫn tới tử vong

Công an huyện Quế Sơn đề nghị các phòng chức năng Công an tỉnh Quảng Nam và công an các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh tổ chức phối hợp truy tìm.

Khi phát hiện thân nhân của trẻ, thông báo ngay cho Công an huyện Quế Sơn (số điện thoại: 02353.885131).