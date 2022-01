Truy tìm nghi phạm sát hại người phụ nữ trong phòng trọ

Tuy thông tin về các mối quan hệ của bà Hải khá hạn chế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS đã lần ra manh mối và xác định nghi phạm chính là Trương Quốc Trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai phát hiện Trương Quốc Trọng ở đâu hoặc có thông tin liên quan đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điện thoại cho cán bộ Đặng Văn Yên (Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương) theo số điện thoại 0946.380.380 để phối hợp giải quyết.