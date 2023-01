Truy tìm cặp đôi nam nữ mua hàng, làm giả bill lừa đảo tinh vi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài bóc phốt của một chủ cửa hàng giày trên đường Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) với nội dung: "Hai thanh niên lừa đảo, đi mua giày, làm giả lệnh chuyển khoản lừa nhân viên của mình".

Cụ thể, người này cho biết, hai người này lựa chọn rất lâu, cuối cùng mua 3 đôi giày rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng điều khiến ai cũng bất ngờ là đối tượng rất tinh vi khi tạo ra bill thanh toán giả để lừa nhân viên cửa hàng.

Chủ cửa hàng kể lại: "20h20 tối ngày 28/12/2022, hai thanh niên này vào shop giày của mình ở Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội. Lựa chọn rất lâu, gọi điện thoại khắp nơi, ầm ĩ hỏi để mua giùm cho người thân, sau đó chốt lấy 3 đôi giày, photoshop bill thanh toán, đưa cho nhân viên mình chụp ảnh màn hình, rồi vội vội vàng vàng chạy đi ngay".

Theo chị chủ, do nhân viên của mình là sinh viên năm thứ nhất, chưa có kinh nghiệm nên mới dễ dàng bị 2 đối tượng qua mặt lừa đảo.