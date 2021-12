Truy tìm các cá nhân liên quan việc sử dụng trái phép chất ma túy trong bar Deluxe 030

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh yêu cầu các đương sự gồm: Nguyễn Trọng Thành (SN 1991, quê Cụm 8, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ,TP Hà Nội), Ngô Thị Thanh Tâm (SN 1981, quê phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương), Thái Bá Dũng (SN 1989, quê huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Sỹ Chiến (SN 1995, quê Phúc Thọ, TP Hà Nội), Phan Thanh Cương (SN 1983, quê Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Bùi Văn Luân (SN 1982, quê Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) và Tô Văn Ngọc (SN 1990, quê Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đến Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh (số 268, Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1) để làm rõ nội dung tin báo về tội phạm.