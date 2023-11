Truy thăng cấp bậc hàm Đại úy cho cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Bất ngờ đối tượng Bảo dùng kéo đâm vào cổ Thượng úy Hiếu. Thượng úy Hiếu gục xuống nhưng Bảo tiếp tục đâm thêm nhiều nhát vào vùng cổ và ngực. Trần Trọng Gia Bảo sau đó bị bắt giữ, đến ngày 16/11 bị , bắt tạm giam về tội Giết người.

Thượng úy Trần Trung Hiếu được chuyển đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh và Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Những ngày qua, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Tĩnh, Nghệ An và người thân, người dân hiến máu để cứu Thượng úy Trần Trung Hiếu.

Người thân đau đớn trước sự hy sinh của Đại úy Trần Trung Hiếu (Ảnh: Văn Nguyễn).

Các bác sĩ của bệnh viện tỉnh và đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức nỗ lực cứu chữa, song do vết thương quá nặng, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã hy sinh vào lúc 6h35 ngày 17/11.