Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho người dân tử vong trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Trong sáng 18-8, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng vừa ký quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với 10 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.



10 tập thể được tặng bằng khen gồm: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an huyện Đạ Huoai, Ban Chỉ huy quân sự TP Bảo Lộc, Đội CSGT Công an TP Bảo Lộc, Công an xã Đại Lào cùng 3 doanh nghiệp tại thị trấn Đạ M’ri.