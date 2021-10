Truy nóng kẻ có 5 tiền án vẫn cướp giật tàn sản người nước ngoài

Tiếp nhận tin báo của nạn nhân, Công an Q1 khẩn trương vào cuộc truy xét. Triển khai đồng loạt nhiều biện pháp nghiệp vụ, tổng hợp các tài liệu thu thập được, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, các chiến sĩ Cảnh sát hình sự Công an Q1 nhanh chóng bắt được Sang, thu sợi dây chuyền vàng tang vật (trị giá 1.000 USD) mà đối tượng chưa kịp đem đi tiêu thụ.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối diện với cán bộ điều tra, Sang đã khai nhận hành vi phạm tội. Y khai do quá túng quẫn, cần tiền tiêu xài nên "ngựa quen đường cũ". Được biết, nạn nhân mang quốc tịch Đức. Do nạn nhân là người nước ngoài nên sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 bàn giao vụ việc và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thụ lý theo thẩm quyền.

* Từng có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, nhưng Nguyễn Xuân Dũng (SN 1971, ngụ Q8) cũng không chịu quay về nẻo thiện. Đi làm công việc gì được vài hôm thì gã lại nghỉ, vì không quen cực khổ. Sáng 15-6-2021, Dũng mặc đồ xe ôm công nghệ, giả dạng shipper, chạy xe máy BS: 59L1-777.40 qua nhiều cung đường ở một số quận, huyện để tìm tài sản .