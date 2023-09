Truy nguồn nguyên liệu của tiệm bánh mì Phượng

Ngày 15/9, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Hồng Cẩm - Chi Cục trưởng Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam - cho biết qua làm việc với bà Trương Thị Phượng (chủ tiệm bánh mì Phượng ở Hội An), đơn vị xác định có 10 nguyên liệu, thực phẩm để làm ra ổ bánh mì Phượng.



Nguyên liệu để tạo nên bánh mì Phượng đa số được mua ở chợ Hội An và tự bà Phượng chế biến (Ảnh: Ký ức hội An).

Cụ thể, bánh mì (chưa có nhân) được bà Phượng mua tại cơ sở bánh mì tại số 304 đường Phan Châu Trinh, TP Hội An; chả heo mua tại cơ sở tại 282 đường Nguyễn Duy Hiệu (Hội An); thịt xíu và xíu mại, rau, dưa leo, trứng gà mua tại các quầy hàng trong chợ Hội An; pa tê do bà Phượng tự chế biến. Nước được lấy từ nguồn nước thủy cục.