Truy nã thanh niên 17 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà bóp cổ cụ bà 84 tuổi cướp tài sản

Vào cuộc điều tra, chưa đầy 24 giờ, Công an huyện Quế Sơn nhanh chóng xác định Hiếu chính là nghi phạm thực hiện vụ cướp trên nên tiến hành bắt giữ. Sau đó, khởi tố bị can, bắt tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tuy nhiên, xét thấy bị can Hiếu chưa đủ 18 tuổi và gia đình có giấy bảo lãnh nên ngày 6/12/2021, Tòa án nhân dân huyện Quế Sơn đã ra quyết định thay thế biện pháp tạm giam thành ngăn chặn chờ xét xử. Nhưng trong thời gian được tại ngoại, thanh niên này đã bỏ trốn.

Do đó, Công an huyện Quế Sơn thông báo, bất kỳ ai phát hiện tung tích của bị can Nguyễn Duy Hiếu cũng có quyền bắt và giải đối tượng Hiếu đến cơ quan công an, trụ sở ủy ban nơi gần nhất. Hoặc báo ngay cho Công an huyện Quế Sơn qua số điện thoại: 0948582579 (điều tra viên Nguyễn Phi Cường).