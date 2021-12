Truy nã nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Tây Hà Nội

Ngày 23/11/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Hữu Huấn, sinh ngày 6/12/1961 tại Thanh Liêm, Hà Nam, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hà Nội.

Sau khi xác minh không biết bị can Huấn đang ở đâu, ngày 8/12/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Hữu Huấn; giới tính: Nam; Số hộ chiếu: B3211163, cấp ngày 21/7/2009; nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an. Quê quán: Liêm Tuyền, Thanh Liêm, Hà Nam.