Truy nã nghi phạm đặc biệt nguy hiểm bắn chết bạn gái ở Hải Phòng

Chiều 2/2, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố phát lệnh truy nã nghi phạm liên quan đến vụ án Giết người xảy ra ngày 24/10/2022, tại thôn Vân Tra (xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng).

Nghi phạm được xác định là Trần Hoàng Hiếu (Sinh ngày 12/9/1985, nơi ở hiện tại: Thôn Vân Tra, xã An Đồng).