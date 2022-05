Truy nã "lão bà tóc bạc" trộm tiền của tạp hóa

Nhận tin báo, Công an huyện Nông Sơn nhanh chóng triển khai lực lượng truy xét và xác minh nghi phạm là bà Võ Thị Lan.

Tại cơ quan Công an, bà Lan đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, do đối tượng Lan lớn tuổi nên Công an huyện đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tuy nhiên đối tượng Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương.