Truy nã kẻ cầm đầu đường dây thi hộ tiếng Anh

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 28/5/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Thuỳ Linh về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tuy nhiên, Linh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Ngô Thuỳ Linh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 28/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Thuỳ Linh trên toàn quốc.

Người dân có thông tin về Linh có thể báo ngay cho Công an quận Bắc Từ Liêm qua số điện thoại 0692191640 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội.