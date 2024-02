Truy nã đồng phạm lừa đảo của 'trùm' buôn siêu xe Phan Công Khanh

Huỳnh Xuân Vấn (34 tuổi, quê Bến Tre, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) là Phó Giám đốc Công ty TNHH K Suppe do Phan Công Khanh làm giám đốc. Hồi cuối tháng 11/2023, cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Vấn nhưng người này đã trốn khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ "trùm" buôn siêu xe Phan Công Khanh (Khanh Super, 30 tuổi, quê Bến Tre, ngụ Quận 7 TP.HCM), ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát lệnh truy nã Huỳnh Xuân Vấn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do cần tiền trả nợ nên Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn bàn bạc, thống nhất bán chiếc Mercdes G800 Brabus. Bằng thủ đoạn gian dối về quyền sở hữu xe, Vấn liên hệ và được anh T.H.P. đồng ý. Ngày 13/6/2023, Vấn ký hợp đồng mua bán xe với giá 24,5 tỷ đồng.

Hết thời hạn mượn xe, anh P. liên tục liên hệ Phan Công Khanh để lấy lại 2 xe trên nhưng Khanh cố tình trì hoãn. Đến ngày 30/6/2023, Khanh trả lại cho anh P. xe McLaren. Riêng chiếc Mercdes G800 Brabus đã bị Khanh cùng đồng bọn bán cho người khác.

Thông qua phương tiện truyền thông, anh L.H.P. biết Phan Công Khanh cùng đồng bọn bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên làm đơn tố cáo Khanh cùng đồng bọn.

Hồi tháng 7/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can, bắt giam Phan Công Khanh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố và bắt Mohamach Da Pha (27 tuổi, quê An Giang) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.