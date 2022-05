Truy nã đối tượng thuê ôtô tự lái rồi chiếm đoạt

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập và lời khai các đối tượng có liên quan, cơ quan điều tra xác định: Phạm Tấn Phát đã có hành vi sử dụng pháp nhân Công ty Thạch Phát thực hiện việc ký kết hợp đồng thuê xe ôtô nhãn hiệu Toyota Fortuner, BKS 51G - 763.58, trị giá gần 1,5 tỷ đồng của Trần Hoàng Anh để sử dụng trong việc kinh doanh vận tải. Sau khi nhận xe, Phát chỉ thanh toán tiền thuê xe 3 tháng cho chủ xe, sau đó không tiếp tục thanh toán, cắt định vị, cắt liên lạc với chủ xe, bỏ đi khỏi nơi cư trú, bỏ địa điểm kinh doanh.

Ngày 7/3/2022, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Phát về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", và đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh phê chuẩn. Ngày 9/4/2022, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành xác minh tình trạng cư trú của Phạm Tấn Phát để thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam.