Truy nã đối tượng sát hại mẹ vợ ở Hòa Bình

Quyết định truy nã Bùi Văn Phiên. (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Bùi Văn Phiên là kẻ dùng dao tấn công khiến 3 người thân trong gia đình thương vong trước đó.

Theo Quyết định truy nã, căn cứ quyết định khởi tố bị can về tội Giết người của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, sau khi xác minh và kết luận Bùi Văn Phiên đã bỏ trốn, cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã bị can này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, chiều 25/8, tại xóm Trọng Phú, xã Phong Phú, Bùi Văn Phiên cầm dao chém bố mẹ vợ, chị vợ và con trai ruột. Vụ việc khiến mẹ vợ của Phiên chết trên đường đi cấp cứu, bố vợ và chị vợ bị thương, con trai của Phiên thương tích nhẹ. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn lên khu vực đồi núi gần đó.

Công an xác định nguyên nhân vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn đất đai giữa Phiên với gia đình bên vợ.