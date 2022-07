Truy nã đối tượng cưa tay và đốt xăng, gây thương tích cho nạn nhân ở Cao Bằng

Ngày 20/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa An đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thức. Các quyết định này đã được Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa An phê chuẩn.

Tuy nhiên trong quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Hoàng Văn Thức đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT huyện Hòa An đã ra quyết định truy nã đối với bị can Hoàng Văn Thức về tội “Cố ý gây thương tích”.