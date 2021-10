Truy nã đặc biệt đối tượng mới ra tù sát hại cha mẹ và em gái

Ngày 24-10-2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Hiếu (SN 1974, trú thôn Pò Đứa, xã Mai Pha, TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tạm trú thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) về tội “”.

Hiếu là nghi phạm sát hại bố mẹ và em gái ruột của mình tại thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.