Truy nã đặc biệt bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT Công ty AIC

Theo đó, căn cứ Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 22/8/1969 tại Bắc Ninh), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC), đồng thời xác minh bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn; căn cứ Điều 36 và Điều 231 Bộ luật Tố tụng Hình sự; ngày 10/5/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Giới tính: Nữ; Tên gọi khác: Không; Quê quán: Thuận Thành, Bắc Ninh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an truy nã đặc biệt bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn.