Truy nã 3 lâm tặc đốn hạ 7 cây gỗ hương

Ba đối tượng trên gồm: Lương Thành Trung (SN 1989), Lương Khánh Toàn (SN 1990) và Đinh Xuân Thành (SN 1988), cùng trú thị trấn Kbang, huyện Kbang.

Theo Công an huyện Kbang, bất kỳ công dân nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã cần báo ngay cho Công an huyện Kbang tại địa chỉ: Số 256 Quang Trung, thị trấn Kbang, huyện Kbang; SĐT: 0269834210.