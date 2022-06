Truy bắt thanh niên mặc áo Grab đâm tử vong đại gia ngay tại biệt thự ở TP.HCM

Nghe thấy tiếng la thất thanh, anh L. con trai nạn nhân (khoảng 37 tuổi) chạy xuống nhà thì phát hiện một thanh niên mặc áo Grab bỏ chạy, sau đó anh L. đã đưa cha của mình đến bệnh viện cấp cứu tuy nhiên, ông V. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã có mặt phối hợp cùng Công an quận Bình Tân phong tỏa hiện trường vụ án, trích xuất camera an ninh khu vực vây bắt hung thủ và điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Trí Thức Trẻ