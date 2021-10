Ngày 25-9, Công an huyện nhận được tin báo từ Công an xã Phú Hữu về việc gia đình bà V.T.H (SN 1965, ngụ ấp Phú Lợi) bị kẻ gian lợi dụng lúc nhà vắng người, đột nhập vào trộm gần 1,7 lượng vàng 18K, 2,8 lượng vàng 24K và 6 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 200 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, lực lượng CSHS Công an huyện An Phú phối hợp Công an xã Phú Hữu phát hiện Trần Thanh Nhàn (hàng xóm bà H.) là đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên nhanh chóng theo dõi, giám sát.