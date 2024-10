Trường y dược đầu tiên công bố phương thức tuyển sinh 2025

Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường đại học đầu tiên công bố chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh hệ chính quy năm 2025. Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa thông báo phương thức tuyển sinh dự kiến áp dụng trong tuyển sinh trình độ đại học năm 2025. Theo đó, nhà trường dự kiến điều chỉnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh một số ngành so với năm 2024: ngành Y học cổ truyển tăng 20%; Điều dưỡng tăng 10%; Dược học tăng 30%. Các ngành còn lại không tăng chỉ tiêu. Năm 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến tăng thêm chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh. (Ảnh minh hoạ) Về phương thức tuyển sinh, năm 2025, nhà trường dự kiến thực hiện 6 phương thức xét tuyển, bao gồm: Kết quả thi tốt nghiệp THPT; tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh; sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy do đơn vị khác tổ chức để xét tuyển; chỉ sử dụng chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển; sử dụng phương thức khác. Trong khi đó, năm 2024 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ thực hiện 3 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT; xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển. Một điểm mới trong mùa tuyển sinh 2025, trường không áp dụng môn Ngoại ngữ trong tiêu chí phụ khi xét đồng điểm như các năm trở về trước. Các tổ hợp xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 được trường giữ nguyên, gồm B00 (Toán, Hóa, Sinh), A00 (Toán, Lý, Hóa), B03 (Toán, Sinh, Văn). Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là trường công lập tự chủ toàn phần trực thuộc UBND TP.HCM. Đây cũng là trường y công lập đầu tiên tuyển sinh bằng tổ hợp có môn Văn với ngành Điều dưỡng và Y tế công cộng. Năm 2024, trường tuyển 1.530 sinh viên, xét tuyển chung cả nước thay vì dành một nửa chỉ tiêu cho thí sinh hộ khẩu TP.HCM như trước kia. Điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 từ 21,35 - 26,57 điểm, cao nhất ở ngành Y khoa. Mức học phí khóa tuyển sinh 2024 của trường từ 41,8 - 55,2 triệu đồng/năm (10 tháng). Trong đó, ngành Y khoa, Dược học, Răng Hàm Mặt có mức thu cao nhất là 55,2 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại có cùng mức học phí 41,8 triệu đồng/năm (tăng 10 triệu đồng so với năm học trước).