Trương Triết Hạn suy sụp, mẹ ruột đòi tự tử sau lệnh ‘cấm sóng’

Vụ scandal của Trương Triết Hạn khơi nguồn từ đầu tháng 8. Theo đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cũ tài tử đi đám cưới tại một ngôi đền được cho là nhạy cảm với người Trung Quốc và chụp ảnh check in ở một đền thờ khác thờ tội phạm chiến tranh. Cả hai địa điểm này đều là những nơi tối kỵ đối với dân Trung Quốc. Vì lý do này, Trương Triết Hạn bị khán giả trong nước “ném đá” kịch liệt.

Trương Triết Hạn sinh năm 1991, là một trong những nam diễn viên trẻ nổi bật hiện nay của màn ảnh xứ Trung. Tài tử vào nghề từ năm 2010, qua những vai phụ trước khi trở nên nổi tiếng nhờ các phimVân Tịch truyện, Lang gia bảng,... Sau tác phẩm Sơn Hà lệnh, nam diễn viên bước lên hàng ngũ sao hạng A.

Vài năm qua, Triết Hạn là nghệ sĩ độc quyền do công ty Triệu Vy quản lý. Khi sự nghiệp anh sụp đổ, nữ diễn viên và một số người cũng bị lôi vào ồn ào.

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc