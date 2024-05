Trương Thị May - Mỹ nhân ăn chay đẹp nhất Châu Á, khoe bữa cơm đạm bạc, một hành động tạo rung cảm

Trương Thị May là người Khơme, từng đoạt các danh hiệu: Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu thế giới phụ nữ 2006”; Á hậu 1 cuộc thi “Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2007”; giải “Cánh diều vàng” phim “Đường đua” năm 2010; Top 3 bikini cuộc thi Miss Universe. Năm 2014, Trương Thị May giành danh hiệu “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất Châu Á” do tổ chức PETA châu Á - Thái Bình Dương bầu chọn.



Trương Thị May xinh đẹp ở tuổi 35 trong tà áo dài. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo đạo Phật và có truyền thống ăn chay trường, ngay từ khi còn nhỏ, Trương Thị May đã thường xuyên được tiếp xúc với các món ăn chay. Sau này lớn lên, biết tới giáo lý nhà Phật, nàng hậu càng cảm thấy lựa chọn ăn chay của mình và gia đình là đúng đắn. Cô chia sẻ rằng, ăn chay trường giúp tránh được nghiệp sát sinh. Cô coi động vật như những người bạn thân yêu của mình và không muốn làm tổn thương những người bạn đó.



Từ khi đăng quang tới nay, Trương Thị May vẫn giữ nếp sống cũ. Bên cạnh hoạt động trong showbiz, khán giả vẫn nhớ tới Trương Thị May với hình ảnh “nàng hậu” ăn chay trường, thường xuyên chia sẻ hình ảnh các món chay trên mạng xã hội và hướng về Phật pháp. Ở tuổi 34, cô vẫn giữ được vóc dáng chuẩn và sắc đẹp “lên hương” theo thời gian.