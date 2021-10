Trương Thị May khoe ảnh cùng hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời

Mẹ của Á hậu Trương Thị May đã rất quen thuộc với công chúng khi đảm nhiệm vai trò là quản lý của cô từ khi gia nhập showbiz. Chưa một lần vắng mặt cùng con gái trong bất cứ hoạt động nào, dù ở nước ngoài hay những vùng xa xôi, mọi bước chân của Trương Thị May đều có mẹ bên cạnh.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Trương Thị May đã khoe ảnh về hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời cô, đó chính mẹ và bà ngoại.

Á hậu Trương Thị May và ngoại

Dù đã 62 tuổi nhưng mẹ của Á hậu Trương Thị May vẫn rất nhanh nhẹn và giỏi giang. Không ít lần Trương Thị May được mẹ trang điểm, làm tóc và làm luôn vai trò stylist. Chính sự dìu dắt đặc biệt này giúp Trương Thị May luôn xuất hiện chỉn chu, xinh đẹp và chuyên nghiệp nhất.

Nói về mẹ của mình, Trương Thị May không ít lần thổ lộ tình cảm đặc biệt. Mẹ của Trương Thị May cũng là tấm gương để bốn chị em cô noi theo, khi dành nhiều tình thương cho bà ngoại. Sự hiếu kính của cô đã trở thành một trong những tấm gương về “hiếu đạo” của giới trẻ hiện nay, điều đó cũng giúp Trương Thị May nhận được sự yên mến của công chúng.