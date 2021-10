Trương Thị May hoài niệm về Đà Lạt bình yên bằng loạt ảnh cà phê chiều

Hơn 4 tháng Sài Gòn giãn cách xã hội, Trương Thị May cũng như hàng triệu người phải ở nhà, không thể di chuyển cũng như làm việc. Đó thực sự là thử thách với người vốn bận rộn như Trương Thị May. Người đẹp dành thời gian nhiều để chăm sóc gia đình và rèn luyện sức khỏe bản thân.

Cô cũng trải qua một kỳ nghỉ dịch đáng nhớ khi bà và mẹ bị ốm. Lo sợ cả hai bị nhiễm Covid-19, nhưng rất may mắn chỉ bệnh cảm sốt bình thường do thay đổi thời tiết và hệ miễn dịch yếu của người già. Mẹ cô đã sụt hơn 10kg trong trận bệnh vừa rồi. Bản thân Trương Thị May cũng giảm 5kg vì thức nhiều đêm liền để chăm sóc mẹ và bà ngoại. Cô cho biết, qua trận bệnh của mẹ và bà khiến cô càng thương họ nhiều hơn và quan tâm nhiều hơn.