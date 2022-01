Trường THCS An Khánh – Hà Nội: 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển

Trường THCS An Khánh tiền thân là trường phổ thông nông nghiệp An Khánh, được thành lập tháng 9/1961, được đặt tại thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Khi mới thành lập, trường chỉ có 2 lớp với gần 100 học sinh và 4 thầy cô giáo, cơ sở vật chất còn chưa có, phải đi học nhờ ở đình làng Vân Lũng. Sau này trường được đổi tên thành trường phổ thông cấp II An Khánh, tháng 7/2002 UBND huyện Hoài Đức quyết định đổi tên thành Trường THCS An Khánh.

Những năm đầu thành lập, cơ sở vật chất cực kỳ khó khăn, từ những thiếu thốn đó, đã thôi thúc các thầy cô giáo phải cố gắng dạy tốt hơn nữa, để các thế hệ học trò có đủ kiến thức, hành trang bước vào đời. Nhiều học sinh ngày ấy, bây giờ đã trở thành những người lãnh đạo, nhà nghiên cứu khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ, cán bộ chủ chốt ở các cấp chính quyền…

Tập thể cán bộ, giáo viên Trường THCS An Khánh chụp ảnh kỉ niệm nhân dịp khai giảng năm học 2020-2021.

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của HU, UBND, HĐND, Phòng GD&ĐT huyện, Đảng ủy, UBND, HĐND xã An Khánh cùng sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

Trường THCS An Khánh có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, các phòng học có đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng tốt cho việc học tập và giảng dạy hiện nay. Hội cha mẹ học sinh của Nhà trường cũng có nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng Nhà trường để quản lý, giáo dục học sinh theo đúng yêu cầu của ngành.