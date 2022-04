Trương Quỳnh Anh bị ông xã Phương Trinh Jolie 'ép lấy chồng'

Your browser does not support the video tag.

Clip: Trương Quỳnh Anh bị Lý Bình "ép" lấy chồng.



Trương Quỳnh Anh bị Lý Bình kéo vào khu vực bắt hoa cưới.



Nam diễn viên muốn bạn thân nhanh chóng lấy chồng.

Trương Quỳnh Anh từng có quãng thời gian hạnh phúc bên ca sĩ Tim, cặp đôi có 1 con chung - bé Sushi. Năm 2017, Trương Quỳnh Anh chủ động đệ đơn ly hôn Tim và nhận quyền nuôi con trai.