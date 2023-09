Trường quốc tế có học phí hơn 700 triệu đồng bị phụ huynh "quây" đòi nợ

Cao điểm vào ngày 21/9, nhiều phụ huynh tập trung, căng băng rôn trước khu vực trường Mỹ Việt Nam (AISVN) có trụ sở tại Nhà Bè, TPHCM để đòi nợ.

Sau đó, lực lượng công an khu vực đã đến trao đổi với phụ huynh để đảm bảo an ninh trật tự cũng như làm việc với nhà trường, xác định lý do phụ huynh đến đòi tiền khi trường chậm trả theo hợp đồng và cam kết.

Phụ huynh tập trung trước Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam đòi nợ (Ảnh: PHCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, phụ huynh Ng.C.T. cho biết vào tháng 2/2018, Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam thông qua người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT trường ký hợp đồng vay vốn của anh, tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng, lãi suất 0%.

Đổi lại, hai con anh được hỗ trợ học tập, đào tạo miễn học phí trong thời gian học chính khóa tại trường. Theo hợp đồng, trường sẽ trả lại số tiền vay khi con anh kết thúc học tại trường hoặc chuyển trường.