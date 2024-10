Trưởng phòng giao dịch ngân hàng lái ô tô gây tai nạn làm bé 9 tuổi tử vong

Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở Tiền Giang lái ô tô tông chết người. Sau vụ tai nạn người này lái xe rời khỏi hiện trường, tối mới đến công an trình diện. Ngày 8/10, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự ông Võ Tấn Ph. (42 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho) do liên quan đến vụ tai nạn giao thông chết người. Theo kết quả xác minh ban đầu, vào khoảng 16h ngày 7/10, ông Ph. điều khiển ô tô biển số 63A-010.38 lưu thông trên Quốc lộ 50, hướng từ huyện Gò Công Tây về TP Mỹ Tho. Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình Khi đến địa bàn xã An Thạnh Thuỷ, huyện Chợ Gạo, ông Ph. tông vào 1 xe máy đang chạy chiều ngược lại. Sau đó, xe của ông Ph. tiếp tục tông vào một xe máy đậu trên lề đường. Đáng nói, sau vụ tai nạn, ông Ph. lái ô tô chạy về TP Mỹ Tho. Vụ tai nạn làm em H.N.P.Y. (9 tuổi) tử vong và hai người khác bị thương. Tối cùng ngày, ông Ph. đến cơ quan công an trình diện. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người này là 0,416mg/ lít. Ông Ph. là Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng ở huyện Gò Công Tây.